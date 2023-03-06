藍要求嚴辦台南正副議長涉賄 綠：政治鬥爭凌駕司法

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）台南市正副議長涉賄選遭起訴，國民黨團總召曾銘宗今天表示，賄選涉及金錢，質疑檢調未查金流是故意放水，要求檢調應全力掃蕩所有不法。民進黨團幹事長鄭運鵬說，藍委公然指揮檢調辦案，政治鬥爭凌駕司法偵辦令人不齒。

台南地檢署偵辦台南市正副議長涉嫌賄選等案件，將正副議長邱莉莉、林志展等人提起公訴。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰今天在立法院國民黨團記者室召開記者會，要求民進黨主席賴清德說清楚、講明白。

曾銘宗表示，本案涉及有10人之多，先前全數遭檢方聲押，但地方法院卻都給予交保，國民團質疑此案涉及案情範圍廣、人數多，為何同意交保？又為何沒有查察資金流向，國民黨團要求台南地檢署，全力掃蕩所有不法。

曾銘宗指出，賴清德過去在台南市長期執政，為何陸續發生嚴重黑金事件，請賴清德出來說清楚、講明白。對於涉案人員為何全數交保，是否會串供，請檢調及台南地方法院出來說清楚。議長、副議長選舉買票事件涉及金錢，為何未查資金流向，質疑是故意放水，也請檢調說明清楚。

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費鴻泰表示，賴清德在2015年時任台南市長時，因議長涉及賄選但尚未起訴，就拒絕進入台南市議會232天，現在面對邱莉莉因賄選案遭起訴，要請問賴清德的態度為何。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，檢察官獨立行使職權，民進黨團都予以尊重，但是國民黨團身為立法委員，這個時代竟然公然指揮辦案，政治鬥爭凌駕司法偵辦令人不齒。（編輯：翟思嘉）1120306