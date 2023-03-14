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聖露西亞外長：期待與台灣擴大合作攜手共進

2023/3/14 12:26（3/14 13:34 更新）
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總統蔡英文14日在總統府接見聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團，包提斯致詞表示，希望與台灣在雙邊關係框架下進一步合作，因應現在面臨的挑戰。中央社記者鄭傑文攝 112年3月14日
總統蔡英文14日在總統府接見聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團，包提斯致詞表示，希望與台灣在雙邊關係框架下進一步合作，因應現在面臨的挑戰。中央社記者鄭傑文攝 112年3月14日
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（中央社記者溫貴香台北14日電）聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯今天表示，此次訪問台灣是在重申「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係，他推崇台灣是經濟大國，在雙邊關係的框架之下，進一步合作因應現在面臨的挑戰。

總統蔡英文今天接見包提斯（Alva R. Baptiste）率領的訪團。包提斯表示，台灣卓越的貿易及外匯存底等經濟成績，在在顯示台灣人民的韌性；他此次訪台就是要重申與台灣以「互相尊重、互相信任」為主的雙邊關係。

包提斯說，「台灣在我們的心目中有特殊地位」，聖露西亞經濟改革要能帶給人民以前沒有的經濟機會，希望與台灣在雙邊關係框架下進一步合作，因應現在面臨的挑戰。

包提斯推崇蔡總統是正直、有智慧的女性，聖露西亞總理皮耶非常希望與蔡總統在政治上一起繼續奮鬥、努力，進一步發展雙邊關係，台灣和聖露西亞之間是互相依存、互惠的互助關係，也會一直攜手走下去。（編輯：郭無患）1120314

總統蔡英文（右）14日在總統府接見聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）（左）訪團，感謝聖露西亞在國際間為台灣仗義執言。中央社記者鄭傑文攝 112年3月14日
總統蔡英文（右）14日在總統府接見聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）（左）訪團，感謝聖露西亞在國際間為台灣仗義執言。中央社記者鄭傑文攝 112年3月14日
#包提斯
#台灣
#聖露西亞
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