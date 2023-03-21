鋼鐵傘兵秦良丰復健有成 已能獨力行走73公尺

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近5年前跳傘墜地重傷奇蹟存活，傘兵秦良丰以堅強意志持續復健已能自行行走，被譽為「鋼鐵傘兵」。他20日在高雄佛光山佛陀紀念館走了73公尺，創下自己的紀錄。（秦天人提供）中央社記者游凱翔傳真 112年3月21日

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（中央社記者游凱翔台北21日電）近5年前跳傘墜地重傷奇蹟存活，傘兵秦良丰以堅強意志持續復健已能自行行走，被譽為「鋼鐵傘兵」。他的父親秦天人今天分享，秦良丰再度突破極限，在高雄佛光山佛陀紀念館走了73公尺，創下自己的紀錄。

107年5月陸軍航空特戰指揮部在台中清泉崗基地執行反空降跳傘操演時，上兵秦良丰在高度1300呎從C-130運輸機跳傘，因主傘張傘不完全、副傘吃風不足，直接落地，原先到醫院前心肺功能停止（OHCA）被搶救回來，事後憑藉毅力復健，如今已可行走，堪稱奇蹟。

秦良丰的父親秦天人今天在臉書分享，秦良丰上次看到海已經是108年在旗津的事，昨天秦良丰說想看海，原本想到恆春測試一下體力，但臨時改到佛陀紀念館，看到秦良丰再次突破極限，「這是上天的安排加上他的堅持努力」。

秦天人接受中央社記者訪問指出，每次秦良丰在練習走路時，父母都會在旁注意並量測行走距離，包括動作的順暢度、體力及肌力是否更進步，之前在院區是靠協步車的輔助才能走完一圈，但這次在佛陀紀念館是以單手拐杖步行，家人僅輕扶，秦良丰能走73公尺，相較之前只能步行約3、40公尺真是很大進步，且佛陀紀念館的廣場還有點斜坡，「創下紀錄」，家人都非常訝異與感動。

秦天人表示，秦良丰目前最大的問題是中心軀幹的力量，若能回復就能自行起身、步行，現在距離目標仍然還有一大段距離。他也向秦良丰保證，「只要你不放棄，爸媽一定會陪你一起堅持奮鬥」。（編輯：郭無患）1120321