陳明文交棒兒子選立委 未來將緩退否認爭取不分區

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（中央社記者王揚宇台北22日電）民進黨嘉義縣立委陳明文不競選連任，交棒給兒子陳冠廷，引起地方傳聞有意爭取不分區立委；陳明文今天說，他沒有要參選立委，也沒有要爭取不分區立委提名。

民進黨20日至24日進行立委初選領表登記，嘉義縣山區（第2選區）現任立委陳明文不競選連任，海區（第1選區）爭取連任的立委蔡易餘與陳明文兒子陳冠廷，21日由嘉義縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳陪同，一同前往民進黨嘉義縣黨部登記立委初選。

地方傳聞，陳明文這次交棒給兒子，自己有意爭取民進黨不分區立委提名；陳明文今天與媒體茶敘時提到，他當選這屆立委時就曾經表示，將會「緩退」，但不會急流勇退，因為政治不是個人的事，而是大家的事。

陳明文說，他23歲起從政，到明年就滿47年，過程中培養很多年輕世代，他已沒有要參選立委，也沒有要爭取不分區立委提名，而且沒有兒子選區域立委，父親還擔任不分區立委的事。

此外，陳明文交棒給陳冠廷，有地方人士稱嘉義已成「陳氏王朝」。陳明文指出，絕對不只栽培自己的兒子，翁章梁是野百合學運世代，蔡易餘、陳冠廷是年輕世代，他這幾年來確實培養了許多年輕世代，也有計畫性進行世代交替，讓他們去開拓新局。（編輯：謝佳珍）1120322