朱立倫會見卜睿哲 盼台美未來能有更多合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨主席朱立倫今天會見AIT前理事主席卜睿哲，朱立倫感謝卜睿哲對於台灣民主及兩岸和平的貢獻，也很期待台美關係能夠在現有堅實的基礎上，未來能有更多的合作。

國民黨晚間發出新聞稿表示，朱立倫今天下午在國民黨智庫會見美國布魯金斯學會（Brookings institution）非常駐資深顧問、前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）。雙方針對台美及兩岸關係與交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

國民黨指出，朱立倫感謝卜睿哲對於台灣民主及兩岸和平的貢獻，也很期待台美關係能夠在現有堅實的基礎上，未來能有更多的合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨也表示，會中提到兩岸現狀時，朱立倫表示為了減緩日益緊張的兩岸情勢，國民黨認為維持一定程度的「模糊性」（ambiguity）是有必要的，這也是國民黨與民進黨最大的不同。也再次強調國民黨採取「親美，友日，和陸」路線，會積極促進兩岸的相互理解及對話交流，持續維繫台海和平穩定。

國民黨表示，卜睿哲長期關注亞洲事務，曾於1997年至2002年擔任AIT理事主席，並於卸任後加入布魯金斯學會。卜睿哲亦為美中台關係專家，著作等身且備受各方重視，對於美中台三邊關係發展見解有重要影響力。（編輯：黃國倫）1120323