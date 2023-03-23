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余天確定不選 綠營新北三重立委初選三強鼎立

2023/3/23 22:26
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（中央社記者高華謙新北23日電）民進黨新北三重區立委初選，前新北議員李坤城與現任議員李余典已登記參選，現任議員彭佳芸也宣布參戰，三強鼎立態勢成形。綠營三重區現任立委余天今晚證實不選，尚未決定要支持誰。

新北三重素來是民進黨重要票倉，余天去年就傳出可能不競選連任、轉爭取不分區，這也讓綠營內部挑戰者躍躍欲試。包括正國會的李坤城去年放棄競選議員、宣布投入2024立委選舉，英系現任新北市議員彭佳芸、蘇系的李余典也先後表態參加黨內初選。

記者今天晚間致電余天詢問是否確定不選三重區立委，余天表示：「我可能不會選吧，會爭取不分區」，記者追問是否確定不會選，余天說「對」；至於要支持誰，他表示：「我看有幾個人登記吧，我再來考慮」。

綠營地方人士分析，李坤城、彭佳芸與李余典都有三重與蘆洲區議員資歷，在基層也頗受好評，但民進黨初選機制採電話民調，要靠基層黏著度才有可能取勝，「誰可以讓基層留在家接電話是關鍵，我講真的，廝殺激烈程度，可能只差那兩三通電話」。

這名地方人士表示，以基層實力來說，就屬李余典最堅強，他不僅歷練完整，且重服務、重跑攤，深耕在地，去年議員初選時，正是由李余典拔得頭籌。但李的女兒李旻蔚先前曾代表民眾黨參選立委，與余天競爭，這件事在民進黨基層有雜音，如何止血不失分、鞏固基本盤是考驗。

地方人士說，李坤城優勢是他去年就宣布不選議員，改投入立委選舉，已在地方跑了1年多，民眾無論在印象或接受度都會比較高。但李坤城在蘆洲區的票比較多，如何在三重撐起基本盤、是否有在地系統可以支援，將是成敗關鍵。

地方人士還說，彭佳芸形象清新，去年參選三重區與蘆洲區議員得票率衝到第2名，表現相當亮眼，加上彭佳芸的公公是前資深議員鄭金隆，基層實力堅強，相當有競爭力。（編輯：謝雅竹）1120323

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