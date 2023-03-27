2024艱困選區 朱立倫號召年輕人投入挑戰

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（中央社記者范正祥台北27日電）國民黨主席朱立倫今天表示，2024選舉需要更多年輕夥伴加入，幫國民黨總統候選人、立委候選人一起打拚；對於艱困選區，也要號召更多藍軍的新戰士，歡迎年輕朋友投入挑戰。

青年節將至，國民黨今天在中央黨部媒體中心召開記者會，公布青年事務委員會第2屆委員名單，共18位。其中包括5位現任青年公職民代，有桃園市議員陳韋曄、台北市議員柳采葳、新北市議員江怡臻、南投縣議員游顥、高雄市議員許采蓁。

國民黨秘書長黃健庭說，國民黨新一屆青年事務委員會成員來自全國各地，於各自不同領域表現傑出，包括青年培育、生涯規劃，甚至都市更新與教改議題，希望未來將各自專長帶到青年事務的平台，共同努力讓國民黨青年工作做得更好。

朱立倫致詞時指出，國民黨過去一年將原來青年團及青工會整合並擴大功能，將青年工作踏實發展或各地深耕，無論是青年政策、青年實習或青年參政、青年論壇等各項工作，都做出一定的成果，許多年輕人進入國民黨。

朱立倫表示，國民黨落實青年參政，去年九合一選舉時勇敢實施青年初選民調加權最高可至100%，也看到總共152位青年參選人，其中111位當選成為年輕民意代表，這是國民黨的驕傲和光榮。

他說，包括去年勝選之後，有許多優秀青年成為各縣市重要的發言人或重要幹部，國民黨培訓青年一步一腳印，讓年輕人建立關心公共事務的管道。

出席記者會的江怡臻說，國民黨把更多年輕人的聲音化為政策。

柳采葳表示，國民黨年輕民代、黨員、工作人員愈來愈多，國民黨與年輕人持續接觸，與青年站在一起。（編輯：翟思嘉）1120327