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美軍事首長：美中未處戰爭邊緣 台灣無法輕易征服

2023/4/1 22:48
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）最近接受軍事新聞網站「防務一號」訪問時表示，美國與中國未處於「戰爭邊緣」，而且台灣「非常難以攻占」。

密利表示，對於美中開戰一說，各界需要冷靜。他警告對於美中即將開戰的論述已經「過熱」，並稱他對中國「征服」台灣的機會感到懷疑。但他也指出，美國應該繼續加快提供台灣武器，強化台灣軍事能力，以防萬一。

在今年中國氣球事件引發驚慌後，中國議題正在升溫。過去兩週，美國國會議員在聽證會上對密利及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）提出一系列對於中國的擔憂，從核武到電腦晶片，乃至中國入侵台灣，以及中國與俄羅斯結盟等。

密利已告訴美國國會議員，美國與中俄的戰爭「並非迫在眉睫或不可避免」。

密利接受「防務一號」（Defense One）訪問時指出：「我認為，在中國有許多論述，其他地方也有許多論述，包括美國在內，這些論述可能使人以為戰爭即將爆發，或是我們與中國正處戰爭邊緣。」

他接著說：「而這可能發生，我指的是，可能會發生一起事件，或是一些其他導致衝突失控升高的觸發事件。因此，這並非不可能。但我此刻不認為自己相信這種可能性。而我認為，這種論述本身會使局勢升溫。」

然而，密利也指稱，他贊同美國應儘快提供台灣武器的呼籲，以避免中國國家主席習近平發動任何攻擊。據報導，習近平已表示，他希望人民解放軍整軍經武，若有必要準備在2027年前武力犯台。

密利提及：「所以如果你考慮這點，那麼這距今只剩4年。因此，嚇阻要素之一是確保你的敵人知道（侵略）成本將超過收益。所以我的估計是，為了台灣，我們有3或4年時間使台灣做好準備，藉此他們將使中國決策者認為（犯台）成本大於收益。」

密利說，台灣需要防空系統、反艦巡弋飛彈和反艦水雷。但他也說，人口2300萬的台灣，本身擁有17萬常備部隊和100萬至200萬名後備軍人，而中國缺乏經驗使得接管台灣的可能性低。

他提及：「它（台灣）有利守方。這座島嶼將非常難以攻占。」（譯者：陳正健/核稿：何宏儒）1120401

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#中國
密利
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