華郵專欄作家：傾聽台灣陳述 而非中國抱怨

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（中央社記者江今葉華盛頓5日專電）「華盛頓郵報」專欄作家羅金今天指出，在北京對總統蔡英文過境美國並與聯邦眾議院議長麥卡錫會晤抗議時，美國應傾聽蔡總統的聲音。蔡總統呼籲提供更多協助，以對抗中國恫嚇與干涉台灣民主的努力。

蔡總統結束中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯訪問後，回程過境洛杉磯。蔡總統預計美西時間今天上午與麥卡錫（Kevin McCarthy）及美國跨黨派國會議員於加州雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）舉行閉門會談。蔡總統與麥卡錫會後將發表公開談話。

這是首次有台灣總統在美國本土與美國眾議院議長會談，國際高度關注這場歷史性會晤。對於這場會談，中國多次表達抗議，中國外交部發言人毛寧日前聲稱，中方將「密切跟蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整」，不僅如此，北京還在會談前宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」。

羅金（Josh Rogin）今天發表在「華盛頓郵報」（The Washington Post）的文章指出，華府試圖淡化蔡總統的過境停留，以免激怒北京，這從蔡總統日前過境紐約獲頒華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）「全球領導力獎」（Global Leadership Award）的態度可以體現。蔡總統與美國總統拜登（Joe Biden）政府討論後決定不與媒體接觸。

羅金指出，蔡總統在晚會上描述中國不斷升級的對台政治、經濟與心理挑釁行動，「這是她此次來美傳達的主要訊息」，蔡總統敦促美國聽眾了解，儘管軍事入侵威脅不容忽視，但中國的真正目的是透過非軍事手段迫使台灣就範。

羅金引述華盛頓郵報記者取得的錄音，蔡總統在哈德遜研究所晚會中表示，「我認為中國相信，贏得戰爭的最佳方式是不引戰」，「他們想做是騷擾我們，向我們施壓，繼續做他們能做的以使我們感到不安與害怕，這就是他們的策略」。

蔡總統表示，俄羅斯入侵烏克蘭是一記警鐘，迫使台灣認真思考在類似情況下如何因應。但在進行軍事準備的同時，國際社會必須協助台北回擊北京目前正在使用的策略，包括網路戰、訊息戰與干涉台灣國內政治。更多國家必須向中國明確表示，非軍事侵略是國際社會所不能接受的，將付出嚴重經濟代價。

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蔡總統指出，「在進行（軍事）準備的同時，我們的戰略是告訴（中國）代價非常高，你採取的這些非軍事手段不會有用」，「台灣和世界其他地區必須齊心協力，想盡辦法告訴中國，戰爭不是選項」。

羅金引中方抗議者在蔡總統過境紐約時在其飯店外大聲辱罵，指責蔡總統所屬的民進黨是「麻煩製造者」為例指出，「這都不是真的」，並說蔡總統是冷靜、老練且具戰略眼光的領袖，竭盡全力在面對巨大壓力時，捍衛台灣民主與避免和中國全面對抗間取得平衡。中共在過去7年拒絕與蔡總統接觸，對台灣與中國造成極大傷害。（編輯：張芷瑄）1120405