林右昌批台中售地政策 盧秀燕：內政部數據引用錯誤

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）對於內政部行文建議台中市暫緩標售土地，台中市長盧秀燕今天表示，內政部引用錯誤數據來批評台中市售地政策，昨天內政部長林右昌已有公開致歉，既然有道歉就好了。

台中市政府日前公告將標售第13期及第14期重劃區123筆底價超過200億元抵費地，內政部行文台中市建議暫緩，林右昌還擔心此舉恐造成房地產上漲，最好能將土地作為社宅用地。

盧秀燕今天出席台中市228紀念追思會，會後接受媒體聯訪，針對內政部行文暫緩標售土地，她表示，昨天內政部引用錯誤的數據來批評台中市的售地政策，用全國的售地數據灌到台中市，還好有人發現數據是不正確的。

盧秀燕認為，批評台中市賣太多土地，結果是拿全國的數據當作中市的數字，昨天還好有人及時跟內政部提醒數據及批評是錯的，昨天下午林右昌有公開致歉，既然有道歉就好了，今天是紀念228事件，就用愛包容。

至於中央擔心現在賣地恐造成房價上漲，盧秀燕指出，中央主要是擔心市府賣到社宅用地，但市府清查資料，中央要做的社宅都不在這些用地內；而且台中市興建中或已完成的社宅，已超過中央給地方的額度，且已超標；另外，台中市自己額外要再建的社宅用地，也都有留下來，因此兩者是沒有關係的。

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對此，江啟臣也接受聯訪表示，中央應把政策說清楚，到底打房政策、住房政策、抵費地出售標準是什麼，而不是只針對單一縣市的台中市，台灣有六都，不是只有台中。

此外，有關台積電二期廠都市計畫變更程序已通過，盧秀燕強調，市府跑完公文流程就會公告實施，接下來就等台積電建廠了；至於台積電建廠是否影響民生用水用電，市府也已取得台水及台電公文保證，將優先供應民生用水用電，不會造成排擠，這是皆大歡喜的事情。（編輯：陳仁華）1130228