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蔡總統7日接見愛沙尼亞訪團 深化民主同盟關係

2024/3/6 18:13
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（中央社記者溫貴香台北6日電）總統府今天表示，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多率跨黨派議員訪台，總統蔡英文7日上午將接見訪問團，就雙方關注議題交換意見，將能進一步促進台灣與愛沙尼亞於各領域的實質合作，以及深化雙邊的民主同盟關係。

愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）於3月4日至8日率團訪台，總統府發言人林聿禪下午表示，總統府向裴克多及訪團成員表達誠摯歡迎，蔡總統將於明天（7日）上午，於總統府接見訪問團，就雙方關注的議題交換意見。

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林聿禪指出，裴克多率跨黨派議員訪台具有重大意義，台灣與愛沙尼亞除了在經貿產業及科技領域具合作潛力，台愛兩國皆面臨威權國家的威脅，因此更加珍視並共享民主、自由、法治及人權等普世價值。

她並說，愛沙尼亞政府及國會友台小組也曾多次為台灣發聲，支持台灣有意義地參與國際組織，相信訪團此行將能進一步促進台灣與愛沙尼亞於各領域的實質合作，以及深化雙邊的民主同盟關係。（編輯：林興盟）1130306

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