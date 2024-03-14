保母虐童案 黃國昌：衛福部失職要有人下台負責

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（中央社記者郭建伸台北14日電）1歲多男童疑遭保母虐死引發社會譁然，民眾黨團總召黃國昌今天指出，兒虐案件除了依法通報外也要召開檢討會議，衛福部不應用謊言遮掩失職，痛批這件事情要有人下台負責，要求衛福部長薛瑞元講清楚。

黃國昌今天偕民眾黨團副總召黃珊珊、立委陳昭姿舉行「中央地方集體結構性失能 誰讓孩子淚白流」記者會。

黃國昌表示，去年12月發生兒虐致死案，台北市府社會局雖通報給衛福部，但都沒有啟動檢討程序，直到社會大眾譁然，台北市府社會局到今年3月13日才開檢討會議，並訂出7大改善方向，而衛福部社家署也召開會議檢討收出養制度、居家托育，他要反問從中央到地方政府「這過去3個月到底在做什麼？」

黃國昌指出，「兒童及少年福利與權益保障法」明定保母就是實際照顧者，但衛福部指出根據兒少權益保障法施行細則，實際照顧兒少之人是指親屬或家屬，保母不在計畫範圍內。他痛批，這項施行細則僅針對親職教育，依照現行法令，除了通報外也要召開檢討會議，衛福部不應用謊言遮掩失職。

衛福部次長李麗芬昨天表示，因通報時孩童已死亡，配合檢警調查所以未按兒虐處理程序處理。黃國昌批評，任何兒虐事件依法都會進入檢調偵辦程序，行政部門未處理兒虐程序，到底與檢調偵辦有何關係，「何時檢調變成行政部門的遮羞布？」

黃國昌要求，衛福部應正視嚴重失職的責任，「這件事情要有人下台負責」，請薛瑞元說清楚講明白。

黃珊珊表示，根據民國106年公告的「台北市政府處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」，社會局發現兒虐問題後應於24小時內通報衛福部保護司，並於10天內舉行檢討會，她擔任台北市副市長期間，從未發生開檢討會需要請示中央政府的狀況。

黃珊珊表示，若是一般的兒虐安置狀況，就會有很多管理及訪視，但此案是出養，反而形成漏接狀況，衛福部現在應盡快把漏洞補起來，而非推卸是否是實際照顧者。

媒體詢問，如何看待部分國民黨立委擬提案修法，明定虐兒致死唯一死刑。

黃國昌表示，刑法曾於2019年修法明定虐待兒少刑責，若凌虐孩童致死到需要判死刑的程度，已進入現行刑法「殺人罪」範圍，法官可判死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，刑法是否需要重新檢討，接下來朝野立委都可表達想法。

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此外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁近日提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣為共同提案人，遭質疑違反議事中立。媒體詢問民眾黨團是否會支持這2項草案。

黃國昌表示，支持法案與否端看內容，而不是提案人，至於立法院長、立法院副院長成為法案提案人有無違反立法院組織法中的「中立」規定，他相信韓國瑜的智慧與判斷。（編輯：林淑媛）1130314