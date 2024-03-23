工程會：超前部署 砂石混凝土5年未陷缺料危機

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（中央社記者賴于榛台北23日電）疫情至今，營建工程缺工缺料時有所聞，不過砂石與混凝土近5年卻未陷缺料危機。工程會主委吳澤成解析，主因是5、6年前起啟動加速河川疏濬砂石，且採固定價讓購等措施，加按月緊盯才能量足價穩。

疫情與缺工、缺料，近年讓營建工程備受考驗。不過，去年度公共工程執行率卻再創下新高達96.21%，連續4年都突破95%。近2年完成的公共工程就有安坑輕軌、宜蘭仁澤0.84MW地熱發電機組、石門水庫阿姆坪防淤隧道、機捷延伸中壢A22站、國道4號台中環線豐原潭子段等。

吳澤成對中央社記者說，因應疫情影響，工程會對招標、備標及履約中的公共工程，就契約、工地管理等面向持續予以協助，簡而言之是從營建材料的源頭控管，到協助排除流標原因都有，且每週追蹤異常清單，每月召開公共建設督導會報，並不定期實地訪查，在各階段都介入協助。

吳澤成說，公共工程近年能順利突破執行率天花板，還有一個關鍵就是由源頭穩定砂石及預拌混凝土供需及價格，「沒有控管好，連民間工程都會被影響」。

民國107年底，高屏溪流域疏濬作業遲延，一度造成南部砂石短缺，引發危機。吳澤成說，當時要求經濟部等單位提出加速疏濬砂石作業、河川疏濬採固定價讓購、採複式斷面增加河川疏濬量、按月公共建設督導會報專案報告管控等因應措施，頗富成效，因此相關措施延續至今。

他表示，因為工程會超前部署，加以經濟部等機關配合下，才能讓物價波動化為無形，加上水泥減半徵收貨物稅，整體作法讓砂石、混凝土量足價穩，未陷入缺料危機。

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但營建工程缺工、缺料仍時有所聞，許多機關也將此當做流標主因。吳澤成強調，經介入協調，發現流標原因有很多並非只是缺工缺料，多是「設計內容與預算編列不相符」、「未按實際需要訂定工期」、「契約書圖條件不合理」及「案量集中廠商觀望」等，發包機關必須更盡責。

至於營建業缺工，吳澤成則說，業者不能只依靠政府開放移工補充，應持續根據工程會的提醒，增加工程自動化、預鑄化作業，減少勞工依賴，以及建立證照制度，提高工作保障與待遇，提高營建業勞工尊榮感等等，才能鼓勵勞工投入營建業。（編輯：郭無患）1130323