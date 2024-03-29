綠委修法 國手比賽致短期失能要給後續醫療照顧

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（中央社記者王揚宇台北29日電）民進黨立委何欣純等人今天說，鑒於日前亞洲盃資格賽，台灣男籃隊爆發失能險保障不足爭議，因此她提案修正國民體育法，若國手及隊職員因培訓或參賽致短期失能等，要提供其後續醫療照顧及相關就業輔導服務。

何欣純等人也說，為鼓勵全民參與運動並兼顧參與者的風險，她所提修法版本，規定學生代表學校參加體育活動，學校應另為其投保相關身故保、醫療、住院醫療、傷害門診、失能保險金、生活補助等保險。

民進黨立委何欣純、羅美玲、陳培瑜今天在立法院召開「沒有學生選手，哪有國手！」記者會，說明相關修法主張。

何欣純表示，國民體育法設立初衷是希望民眾盡情享受運動，但以現行國體法相關母法、子法規範，各項、各級選手競技賽事的保障明顯不足，因此她提出修法版本。

現行國民體育法第23條條文規定，國家代表隊培訓選手及隊職員因培訓或參賽致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金。

何欣純說，現行法規未能提供國手及職員足夠的運動生涯保障，她的修法版本強制將國家隊選手、職員納入短期失能及醫療照顧保險、傷後後續醫療照顧及相關就業輔導服務，讓國手及職員得以擁有足夠的保障。

此外，為鼓勵全民參與運動，厚實台灣體育實力並兼顧參與者的風險，何欣純說，她的修法版本中提到，學校為維護代表學校參加體育活動或從事運動訓練的學生，以及運動教練的安全及健康，並減輕家庭經濟負擔，學校應另為學生及運動教練投保體育活動及運動訓練團體保險。

何欣純表示，也要參照現行學生團體保險制度，由教育部訂定體育活動及運動訓練團體保險費用費率，且須另行設立保險費審議會，應於審議通過後公告相關費率。保險費部分由各級學校主管機關補助1/3，其餘2/3保險費由運動發展基金支應。

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羅美玲指出，保險不僅有助減輕選手們的負擔，更能鼓勵他們在訓練或比賽中專心、放心地投入，提升國家體育水準與實力，培養更多優秀的運動員，讓台灣在運動領域裡取得更好的成績。

陳培瑜說，關於學生運動員的保險，她已向金管會提示過或許可以參考美國一級男子籃球錦標賽（NCAA）的經驗，讓更多學生運動員選擇其適合的保險，因此看到何欣純的提案後，她馬上加入連署，另也建議教育部可先進行相關前期研究。（編輯：翟思嘉）1130329