軍備局：新式抗彈板符合美國軍規 預計年底量產

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（中央社記者游凱翔台北3日電）軍備局今天表示，新式抗彈板的測試方式參照美國軍規ESAPI規範，並通過抗彈、高低溫、墜落及振動共5項測試，能夠抵禦中共鋼芯彈，預計今年底量產，且每批在生產前必須經實彈測試，合格後才撥交。

國防部軍備局近日宣布，去年已完成新式抗彈板研發測評，今年進行軍種驗證，預計明年開始量產。

國防部上午舉行例行記者會，軍備局獲得管理處長李健青少將說明，新一代抗彈板由軍備局205廠結合產官學能量完成研製，去年10月已由國防部副部長徐衍璞上將率領各軍參謀長實地驗證，測試方式參照美軍最新ESAPI（CO/PD 04-19 REV J，增強型輕武器防護插件）規範。

李健青表示，新一代抗彈板測試的項目包括「抗彈性能」、「高溫測試」、「低溫測試」、「墜落測試」及「振動測試」。

抗彈性能部分，以5.56公厘國造TC74及美製M855鋼芯彈、初速每秒968公尺射擊3發，不得貫穿且油泥凹陷深度小於44公厘；高溫及低溫測試部分，以攝氏70度、負10度環境下，恆溫6小時後，應保持結構完整性及符合抗彈性能。

墜落測試部分，將抗彈板固定高度122公分處，陶瓷面朝下，垂直撞擊地面2次，應保持結構及符合抗彈性能；振動測試部分，將抗彈板置於28公分乘33公分木箱，並放置於振動台上以5赫茲頻率及2.54公分位移量執行1小時圓周振動測試。

李健青提到，今年底實施量產時，每批生產前都必須由軍備局實施實彈測試，合格後才會撥交軍種使用。

軍備局長林文祥中將1日在立法院備詢時曾提到，考量軍種作戰需求與亞洲人體型，軍備局所研發的新式抗彈板結合最新陶瓷技術，單片僅約2公斤，能夠抵禦中共5.8mm口徑鋼芯彈。（編輯：郭無患）1130403