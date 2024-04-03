花蓮強震 加拿大卑詩省長尹大衛表達慰問關切

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（中央社記者程愛芬溫哥華2日專電）太平洋另一端的加拿大關注台灣大地震情況，除了各大媒體第一時間以「快報」方式插播新聞外，卑詩省省長尹大衛也發表聲明，關切台灣災情並慰問人民。

加拿大卑詩省（British Columbia）省長尹大衛（David Eby）得知花蓮地震的消息後，不僅在推特上以英文表達慰問，也發中文聲明給華裔社區，表達由衷的關切。

尹大衛透過聲明表示：「強烈地震重創台灣及附近區域，造成建築倒塌並引發日本及菲律賓地區海嘯警報，儘管對卑詩省沒有威脅，但是我知道在台灣仍然有家庭的省民一定十分擔心所愛之人的安危。我們的心與台灣人民以及所有在那裡有朋友和家人的人同在。在此艱難時刻，所有卑詩省人民都與台灣社區站在一起。」

卑詩省城鎮事務廳長康安禮（Anne Kang）及省議員陳葦蓁（Katrina Chen）都在社群媒體貼文關心台灣地震，為在台灣的親友祈福。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣對尹大衛和兩位省議員第一時間發出慰問表示感謝。她對中央社說：「卑詩省是加拿大距離台灣最近的一個行政區，這裡住了很多台灣移民，省政府與台灣社區一向友好，很欣慰當發生災難時，有那麼多的卑詩好朋友都掛念著台灣。」

地震發生後，僑胞紛紛透過手機彼此慰問，因為正逢春假時節，很多僑胞從加拿大回到台灣探親遊玩，其中包括李昱成一家人。他對中央社說：「真是怵目驚心，沒想到當年經歷921，這一次又碰上大地震了，對在加拿大從未經歷過地震的2個孩子來說，真是震撼教育啊！」

加拿大各大媒體都即時報導台灣地震消息，提到這是1999年921大地震後最嚴重的一次地震，並說明「台灣位於環繞太平洋的地震斷層線上，世界上大多數地震都發生在這一帶」。

卑詩省政府緊急訊息中心（Emergency Info B.C.）關注台灣地震可能帶來的海嘯風險，很快評估後發聲明指出，「美國西岸、阿拉斯加及卑詩省等地區都沒有危險」。（編輯：馮昭）1130403