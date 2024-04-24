新內閣第6波人事25日亮相 賴清德公布國安團隊

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統當選人賴清德5月20日將就職，新內閣人事已公布5波，民進黨今天晚間發出媒體採訪通知，將於25日上午10時在台大醫院國際會議中心舉行內閣人事第6場發布會；總統當選人賴清德預計將親自宣布國安首長人事布局。

總統當選人賴清德10日公布第一波內閣名單，由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長、前文化部長鄭麗君出任行政院副院長，國發會主委龔明鑫轉任行政院秘書長，前台中市議員陳世凱出任行政院發言人。

卓內閣12日繼續公布第二波內閣人事，包括內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長李遠（小野）。

第三波內閣人事，包括經濟部長郭智輝、數位發展部長黃彥男、國家發展委員會主委劉鏡清、國家科學及技術委員會主委吳誠文、金融監督管理委員會主委彭金隆、公共工程委員會主委陳金德。

第四波內閣人事，由彭啟明出任環境部長、邱泰源出任衛福部長、何佩珊出任勞動部長、古秀妃出任客委會主委、曾智勇出任原民會主委。

第五波內閣人事，行政院主計總處主計長由台南市政府研考會主委陳淑姿接任，農業部代理部長陳駿季真除，財政部長莊翠雲、人事行政總處人事長蘇俊榮、僑委會委員長徐佳青、海洋委員會主委管碧玲留任。

目前新內閣團隊還有外交部長、國防部長、陸委會主委等國安首長人事尚未公布，但先前已傳出外交部長內定林佳龍、國防部長內定顧立雄、陸委會主委內定邱垂正。（編輯：翟思嘉）1130424