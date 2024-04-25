鄭文燦拿手機念賴清德當選感言 談兩岸交流

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北25日電）行政院副院長鄭文燦內定接任海基會董事長，被視為「對中國釋出善意」。鄭文燦今天在人事發布記者會，拿起手機宣讀賴清德當選總統感言並說，包括總統蔡英文的四個堅持以及賴清德所提到的民主和平四大支柱，都是處理兩岸交流的前提。

第6波內閣人事亮相，總統當選人賴清德今天在記者會親自公布國安團隊。

規劃擔任海基會董事長的行政院副院長鄭文燦在記者會表示，兩岸關係是台灣民主和平非常重要的支柱，他並在台上拿起手機宣讀賴清德當選總統時的感言，「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命，他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地與中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標」。

鄭文燦說，賴清德在當選時就表達了善意、穩健、負責，包括總統蔡英文的四個堅持以及賴清德所提到的民主和平四大支柱，這都是處理兩岸交流的前提；海基會成立的基礎與運作是按照中華民國憲法包括憲法增修條文以及兩岸人民關係條例，未來會以這樣的基礎處理，也接受陸委會的委託，處理各項交流事務。

內定總統府秘書長潘孟安在記者會後說明，由於國安團隊不能缺一員，今天賴清德公布海基會董事長規劃人選是鄭文燦，但還是要經過海基會的程序。

潘孟安說，2020年時也是一樣，總統先公布，然後海基會公布、陸委會同時公布，陸委會任命未來的海基會董事，再去走程序，要經過董事會推舉；至於時程，他說，「不會等到6月」。

另外，外傳扁政府時期的總統府副秘書長馬永成將接任國安會諮詢委員，賴清德今天在記者會上未正面證實，但他表示，國家人才培養不易，尤其國安人才，從美國也能看得出來，歐巴馬政府的國安團隊許多延續自柯林頓政府，拜登國安團隊很多來自歐巴馬，連拜登本人都出身歐巴馬國安團隊。

賴清德說，人才是屬於國家的，沒有新舊之分、沒有朝代之別，現在是民主社會，並非過往專制時代，好的人才都會邀請為國家社會與人民服務；其他政府職位的公布，會擇期說明，民主、和平、繁榮就是國家發展方向。（編輯：謝佳珍）1130425