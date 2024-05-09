520禮賓女裝採褲裝 賴清德：讓世界看到台灣靈活堅韌

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（中央社記者溫貴香台北9日電）520總統副總統就職典禮，禮賓服女裝首度以褲裝形式呈現，總統當選人賴清德今天表示，他十分期待，在國際貴賓紛紛來到台灣的重要時刻，透過禮賓人員的服裝設計，以及學生們的接待，能讓世界友人看到台灣靈活、堅韌的精神。

賴清德下午在臉書發文指出，520就職典禮禮賓人員服裝設計公布之後，他特別和大家分享，這次的禮賓服女裝，是有史以來首次以「褲裝」形式呈現。

賴清德說明，褲裝在女性服裝史上，有著無畏、自由的意涵，這次服裝設計師「植覺設計」呂秉泰，特別打破褲裝與裙裝的界線，展現昂首闊步的俐落感，象徵台灣「進步不回頭」精神。

除了形式創新，賴清德透露，在版型與材質上也考量到禮賓人員走動、引導的需求，選用全MIT透氣材質製作，搭配設計感兼顧舒適感的鞋款，呈現出符合典禮主題「共織台灣‧民主前行」的形象。

賴清德感謝鞋技中心媒合台灣製造的阿瘦皮鞋，為這屆就職典禮，提供舒適又有設計感的男女禮賓鞋。

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此外，他也感謝這次陣容堅強的禮賓團隊，由銘傳大學、國立台北大學、東吳大學、淡江大學及國立台北教育大學等，於520就職大會上服務；銘傳大學、國立台南大學及中國醫藥大學的禮賓學生，將支援首度移師台南的國宴接待。共計7校128名學生，將以最亮眼的表現，迎接520就職活動挑戰。

賴清德提到，他十分期待，在國際貴賓紛紛來到台灣的重要時刻，透過禮賓人員的服裝設計，以及學生們的接待，能讓世界友人看到台灣靈活、堅韌的精神。（編輯：張若瑤）1130509