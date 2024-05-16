國民黨智庫籲賴清德 就大學自治表態立場做出承諾

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨智庫今天表示，2018年的「卡管案」，折損3位教育部長，導致台灣大學有565天無正式校長，證明當時任行政院長的準總統賴清德曾經嚴重傷害大學自治權，賴清德上任總統後，須就大學自治表態立場，並做出承諾。

國民黨智庫今天發出新聞稿指出，大學自治屬憲法保障範圍，而曾如此以公權力壓迫大學自治權的賴清德，未來在其上任總統後，對大學校院教育自主權的箝制，恐將不減反增。要求賴清德對大學自治表態，並做出承諾，另應儘速向民眾報告，在上任後如何具體將教育自主權歸還大學校院，以落實受憲法保障的大學自治權。

國民黨智庫也呼籲，未來賴清德應制訂「高教重生方案」，除確保大學自治權，同時促成並強化台灣高教與國際、兩岸頂尖高教、研究機構交流合作，提升台灣高教與兩岸、國際高教締結聯盟比率，並鬆綁延攬境外人才的政策限制，發展大學特色，協助大學適度整併，讓高教能永續發展。

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國民黨智庫指出，「大學法」第9條第1項規定，公立大學校長的產生「由學校組成的校長遴選委員會，經公開徵求程序遴選出校長後，再由教育部或各該所屬地方政府聘任之」，並非當初前行政院長賴清德核定的程序，賴清德的「核定說」直接證實自己就是當年「卡管案」中，對教育部下指導棋，傷害大學自治的幕後黑手。

國民黨智庫強調，根據大法官釋字第450號文，「大學自治屬於憲法第11條講學自由之保障範圍」，賴清德必須就大學自治表態立場，並做出承諾，且向民眾報告上任後，如何保障大學校院的教育自主權，具體措施有哪些，以落實憲法對大學自主的保障，確保大學校長人事、經費及學術自主，徹底實踐大學的學術自由。（編輯：林興盟、翟思嘉）1130516