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卓榮泰：政府當海巡靠山 遇不法該驅逐就驅逐

2024/6/3 12:51（6/3 13:31 更新）
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行政院長卓榮泰（中）3日上午到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞訓勉海巡人員對任務戮力以赴。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰（中）3日上午到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，致詞訓勉海巡人員對任務戮力以赴。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
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（中央社記者高華謙新北3日電）行政院長卓榮泰今天出席海巡威力掃蕩誓師典禮時說，海巡有重大國家使命，政府會當海巡部隊的靠山，遇到不法情形，該抓就抓、該扣就扣、該罰就罰、該驅逐就驅逐。

卓榮泰今天到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，海委會主委管碧玲與民眾黨立委麥玉珍等人出席。

卓榮泰致詞時表示，現在全國民眾正準備歡慶端午，海巡人員為國家安全堅守崗位，這就是海巡人員日常；很高興編列新台幣9000多萬預算購置260輛巡邏偵防車，讓大家有好設備並提高士氣，政府會永遠跟大家站在一起。

卓榮泰說，海巡有很重大國家使命，不僅負責國安、治安與平安，且站在防治毒品、食品安全與國家安全第一線。在國安方面，大家堅定立場，「政府當你們的靠山」，遇到不法情形，該抓就抓、該扣就扣、該罰就罰、該驅逐就驅逐。

管碧玲表示，近2年海巡部隊查獲毒品約7800公斤，違規農畜產品約63萬公斤，並驅離1400多艘中國大陸越界漁船，共查扣33艘、留置196人。由於端午節前夕各項物資需求大增，也是走私不法案件高峰，因此辦理威力掃蕩誓師，展現政府打擊違法與維護海域治安決心。（編輯：唐聲揚）1130603

行政院長卓榮泰（前）3日上午到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，圖為卓榮泰校閱海巡人力及設備。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰（前）3日上午到台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，圖為卓榮泰校閱海巡人力及設備。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰3日上午至台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，圖為卓榮泰（前右3）主持誓師啟動儀式。前左2為海委會主委管碧玲。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰3日上午至台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，圖為卓榮泰（前右3）主持誓師啟動儀式。前左2為海委會主委管碧玲。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰（右2）3日上午至台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並登上嘉義艦參訪。中為海委會主委管碧玲。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
行政院長卓榮泰（右2）3日上午至台北港海巡基地出席海委會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」，並登上嘉義艦參訪。中為海委會主委管碧玲。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
海洋委員會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」3日上午在台北港海巡基地舉行。圖為海巡人員與海巡任務用車裝備。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
海洋委員會海巡署「113年端節威力掃蕩誓師暨接裝典禮」3日上午在台北港海巡基地舉行。圖為海巡人員與海巡任務用車裝備。中央社記者吳家昇攝 113年6月3日
台北港海巡基地的海巡數位航行智慧模擬教室，可設定各項情境，提供海巡人員進行全功能操船模擬訓練。中央社記者吳家昇攝　113年6月3日
台北港海巡基地的海巡數位航行智慧模擬教室，可設定各項情境，提供海巡人員進行全功能操船模擬訓練。中央社記者吳家昇攝　113年6月3日
台北港海巡基地建置海巡數位航行智慧模擬教室，可設定不同情境，提供海巡人員進行勤前訓練。圖為船橋模擬系統。中央社記者吳家昇攝　113年6月3日
台北港海巡基地建置海巡數位航行智慧模擬教室，可設定不同情境，提供海巡人員進行勤前訓練。圖為船橋模擬系統。中央社記者吳家昇攝　113年6月3日
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