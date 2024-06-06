拜登第14度對台軍售 外交部：感謝實踐安全承諾

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（中央社記者吳昇鴻台北6日電）美國政府正式通知台灣最新一批對台軍售，外交部今天表示，這是拜登政府第14度宣布對台軍售，感謝實踐近年來對台軍售常態化的政策，協助增強台灣防衛與嚇阻能力，展現對台灣堅若磐石的安全承諾，以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持。

外交部上午發布新聞稿表示，外交部收到美國政府的正式通知，美方行政部門已通知國會，將對台灣出售總價值約3億美元的F-16型機全妥善「通用」及「專用」航材零附件，協助強化台灣的自我防衛能力，外交部表達高度歡迎，並感謝美國政府持續依據台灣關係法及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

外交部指出，這是拜登政府自2021年上任以來第14度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策，協助增強台灣防衛與嚇阻能力，展現美國政府對台灣長期「堅若磐石」的安全承諾以及對區域和平與穩定現狀的高度重視與支持。

外交部表示，針對中國近期於台灣周邊海域進行大規模軍事施壓，以及日趨頻繁的灰色地帶侵擾，美國聯合理念相近夥伴一再呼籲中國停止脅迫台灣及破壞台海和平穩定現狀的不理性舉動。

外交部指出，面對來自中國的各種威脅，台灣也展現守護國家的決心，持續提升自我防衛能力及不對稱戰力，堅定捍衛自由民主的生活方式，以實力達致和平，並深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：蘇志宗）1130606