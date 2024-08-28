表態挺盧秀燕選黨主席 李乾龍：願意當後盾

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）國民黨主席明年改選，台中市長盧秀燕是否參選備受關注，前國民黨秘書長李乾龍今天表示，當市長與黨主席不衝突，盧秀燕若願意選黨主席，相信很多人都會支持，他願意當盧秀燕後盾，而且如果盧秀燕出來參選，黨內應該不會有意見。

李乾龍今天上午在接受廣播專訪時表示，擔任國民黨主席需具備3個條件，第1是要沒有私心，其次是國民黨現在沒有資源，黨主席一定要有募款能力，第3就是要能熟悉兩岸。

李乾龍說明，如果未來的總統參選人願意承擔黨務，也可以兼任黨主席，現在大家都在說盧秀燕適合參選總統，如果盧秀燕也願意，很適合當總統參選人，如果盧秀燕還要當黨主席，他也會支持，相信黨內很多人都願意當盧秀燕的後盾，且當市長與黨主席是不衝突的。

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談到國民黨已經輸掉3次總統大選，2028大選如何贏，李乾龍認為，必須徹頭徹尾，大家除去私心，且要有一個強有力的黨中央，並且與智庫、立院黨團整合，可惜過去一直都沒有好好整合。回顧2024大選，黨內每個人都有私心，領導國民黨的人很重要，當時總統候選人都已確定，卻還想換人，還弄來一個鴻海創辦人郭台銘並推動藍白合。

是否繼續支持推動藍白合，李乾龍強調，國民黨自己要當自強，從過去的推斷，到現在的演變都很清楚，當時他曾勸國民黨總統參選人侯友宜要甩開韁繩，勇敢做自己，如今民眾黨頻頻出包，國民黨做為泱泱大黨，看到不可能成的局，就該勇敢做自己。（編輯：張若瑤、張均懋）1130828