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被點名回歸中央帶領民眾黨 蔡壁如：要思考一下

2024/8/28 12:21
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）民眾黨主席柯文哲風波不斷，對於黨內出現要台中市政顧問蔡壁如回歸中央帶領黨改革聲音，蔡壁如今天表示，目前黨內最重要的是止血，至於是否回歸中央，她還要再思考一下。

對於民眾黨內出現要柯文哲請辭主席，蔡壁如今天到清水區跑行程接受媒體聯訪時表示，她個人不這麼看待，社會有期待，民眾黨會廣納建言，她覺得柯文哲辭掉主席不見得是好事，現階段最重要的是止血，要群策群力，大家靜下心想一下，給社會交代。

蔡壁如表示，小黨一定有各種危機及風波不斷，有很多對手不樂見民眾黨茁壯，更要戰戰兢兢，民調下滑是參考數字也會關注，首先是要止血，不要再擴大，止血完後才來清創，拜託大家多講好話，給柯文哲一些時間，明天柯文哲會出來說明，應會對社會好好交代。

蔡壁如並對這段時間給社會風風雨雨，她代表民眾黨希望風波儘早結束，大家要往前看，國家有很多政策需要在野黨監督，立法院9月即將開議，會好好準備做好在野黨的角色，監督執政黨。

被問到是否會回任中央委員帶領黨改革，蔡壁如說，讓她有一點時間想一下，立委選完後，她曾說會在地方生根，幫民眾黨往前走，不會違背她的承諾，至於地方生根與組織如何聯結，她要思考一下，扮演好的角色也能讓民眾黨開疆闢土。

至於她在立委選舉經費申報被指報假帳問題，蔡壁如表示，這些單據都有原始資料，應該沒有問題。（編輯：陳清芳）1130828

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