賴總統視察金門醫院 打造健康台灣

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（中央社記者吳玟嶸金門25日電）今天是古寧頭戰役75週年紀念日，總統賴清德主持追思祭悼典禮，並前往金門醫院視察。賴總統說，偏鄉醫療非常重要，未來中央會鼎力支持金門醫院，讓鄉親得到好的醫療照顧。

賴總統上午到金門太武山公墓忠烈殿進行祭悼典禮後，與金門縣長陳福海、衛福部長邱泰源、健保署長石崇良等前往金門醫院視察。

賴總統表示，他曾在金門服役，也是醫界一分子，此次安排來金門醫院感謝醫護人員辛勞。賴總統也強調偏鄉醫療重要性，不能因醫療資源不足，影響到人民健康權，請衛福部鼎力支持金門醫院。

賴總統指出，明年度健保經費預算相較今年將會增加；加上「健康台灣」各項計畫，包括癌症新藥基金、健康台灣深耕計畫及公共衛生項目等，盼大家共同努力，讓國人活得健康、國家更強。

賴總統認為，預算應該花在刀口上，如癌症是台灣10大死因之首，他擔任立委期間即推動癌症防治法，要求政府編列預算推動癌症篩檢。目前政府提供口腔癌、子宮頸癌、乳癌及大腸癌等篩檢補助，未來還會增加肺癌及胃癌，並針對不同癌症提供相關辦法，以降低死亡率。

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賴總統表示，台灣正面臨少子女化、人口老化等問題，明年政府除增加編列長照預算，也會持續推動「長照3.0」，包括擴充長照據點、增加服務項目與量能、整合長照與醫療服務。

賴總統指出，金門醫院正規畫將舊門診大樓改建為住宿型長照大樓，已獲得衛福部支持，目前金門醫院也提供多項醫療服務，感謝院長王世典與所有人員努力，未來中央也會支持金門醫院，希望大家全心全力投入，讓金門鄉親能夠得到好的醫療照顧。（編輯：郭諭儒）1131025