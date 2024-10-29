林佳龍抵達聖露西亞 會晤總督、總理和參眾議長

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部長林佳龍出訪中美洲及加海5友邦，當地時間28日上午抵達聖露西亞，晉見露國代理總督查爾斯、會晤總理皮耶。他於社群媒體表示，時隔近20年，再次踏上聖露西亞土地，就感受到熱情與魅力。

外交部長林佳龍今天於臉書發文表示，時隔近20年再訪聖露西亞，一踏上聖露西亞這片土地，就感受到其熱情與魅力。他隨即前往總督府晉見代理總督查爾斯（Cyril Errol Melchiades Charles），並代表總統賴清德感謝聖露西亞政府與台灣的堅定友誼，以及在國際場合支持台灣爭取應有地位。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍也會晤總理皮耶（Philip J. Pierre），並與全體內閣共進午餐，下午前往國會與參議長雷諾茲（Alvina Reynolds，另譯雷諾絲）及眾議長佛朗西斯（Claudius J. Francis，另譯法蘭西斯）舉行雙邊會談，就國際情勢與台露關係廣泛交換意見。

林佳龍表示，聖露西亞是台灣在加勒比海地區的重要友邦，台露共享自由民主的價值，也共同應對威權政體的威脅，特別感謝露國衛生部長巴提斯特（Moses Jn. Baptiste）及外交部長包提斯（Alva Baptiste，另譯包提斯特）分別在世界衛生大會及聯合國大會為台灣發聲。

林佳龍指出，台露多年來在教育、科技、公共衛生、基礎建設以及婦女和青年賦權等領域密切合作，成效有目共睹。未來政府將運用「總合外交」，分享台灣的優勢科技與經驗，協助露國的經濟發展，也期待持續與露國合作，建立促進繁榮、永續發展的夥伴關係。

皮耶提到，台灣長期提供露國各項實質援助，切合當地的需要，露國政府與人民感念在心。皮耶強調，將在既有的堅實合作基礎上，持續協助彼此發展、共享經驗，積極深化兩國邦誼。

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外交部指出，林佳龍當日也在露國閣員陪同下赴聖露西亞國家資通訊中心出席「數位政府革新」課程頒獎典禮，並出席「健康資訊蒐集系統」啟用儀式，以及參觀「台灣—聖露西亞市集」，實地了解台露雙邊技術合作計畫的成果。

外交部提及，林佳龍此行也與衛生部長巴提斯特共同啟用露國「健康資訊蒐集系統」，這套系統是由台灣的國泰醫院與露國衛生部合作開發，協助露國醫護人員以數位方式收集社區及家戶篩檢資料，提供露國衛生部做慢性病相關決策的依據。（編輯：張若瑤）1131029

外交部長林佳龍28日與聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）舉行雙邊會談。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 113年10月29日