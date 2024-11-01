林佳龍訪聖克里斯多福 見證台灣協助蛋雞生產

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（中央社記者游凱翔台北1日電）外交部今天表示，外交部長林佳龍昨天出席國際合作發展基金會駐聖克里斯多福及尼維斯技術團蛋雞種雞孵化場落成啟用典禮，此計畫充分展現台灣與克國堅實深厚的友誼，兩國將持續以永續發展為目標，強化雙邊合作。

外交部上午發布新聞稿表示，林佳龍昨天上午出席國際合作發展基金會駐聖克里斯多福及尼維斯技術團蛋雞種雞孵化場落成啟用典禮，並與克國農業部長杜金斯（Samal Duggins）共同為孵化場剪綵，實踐台克追求糧食安全與永續發展的目標，現場有多名克國官員出席，見證兩國合作邁向新里程碑。

林佳龍致詞表示，為回應克國強化蛋雞產業及減少對進口雞蛋依賴的需求，台灣無私分享技術，協助克國建立穩定的蛋雞生產系統與管理模式，透過現代化的種雞繁殖場與孵化中心，每年穩定供應2萬隻母雛雞，不僅確保克國糧食安全，也為消費者提供穩定蛋源。

林佳龍強調，蛋雞種雞孵化場與克國農業部「2021至2031年聖克里斯多福及尼維斯農業轉型及成長策略」相契合，能夠協助減少糧食進口、改善貿易失衡。這項計畫也響應「加勒比海共同體」（CARICOM）的「2025年減少25%進口糧食減少計畫」（25 by 25），及聯合國永續發展目標（SDGs）的「消除飢餓，達成糧食安全，改善營養及促進永續農業」。

外交部說明，在國合會技術團經理何祈龍導覽解說下，林佳龍與克國農業部長參觀蛋雞種雞繁殖場、雞蛋室及孵化場。

林佳龍指出，克國正致力於建立永續、自給自足的本地食品生產系統，這項計畫充分展現台灣與克國堅實深厚的友誼，兩國將持續以永續發展為目標，強化雙邊合作，增進兩國民眾福祉，共同孕育更光明的未來。（編輯：林家嫻）1131101