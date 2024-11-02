蕭副總統勘查台東水稻災情 農糧署啟動收購機制

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（中央社記者盧太城台東2日電）副總統蕭美琴今天到台東縱谷關心颱風康芮造成的水稻災情。農糧署表示，協助烘乾濕穀並啟動災害穀收購機制，繳交災害穀比照標準穀，領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。

蕭副總統今天在農業部政務次長胡忠一、台東縣長饒慶鈴、行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、農糧署副署長姚志旺、台東區農業改良場長陳信言陪同下勘查台東縣鹿野鄉、關山鎮、池上鄉水稻災情。

姚志旺簡報表示，台東二期水稻種植面積6004公頃，目前已收割面積900公頃，佔15％。初估風災受損3170公頃，被害程度45％。

姚志旺指出，已輔導糧食業者預為建立濕稻穀協力烘乾機制、加強經收作業，必要時啟動調運烘乾機制，調運稻穀至其它業者處協助烘乾。

依「收購天然災害稻穀作業要點」，啟動收購災害穀收購機制，稉種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量2300公斤，收購價格為每公斤新台幣22元；餘糧收購數2400公斤，收購價格每公斤20.6元；秈種及糯種災害稻穀價格較稉種各減1元。農友繳交災害稻穀得比照標準稻穀，領取烘乾、包裝及堆疊補助費用每公斤乾穀2元。（編輯：郭諭儒）1131102