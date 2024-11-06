民眾黨祝賀川普競選成功 期待美國持續與台灣合作

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（中央社記者郭建伸台北6日電）美國共和黨總統候選人川普奪下擁有19張選舉人票的賓州並發表勝選談話。民眾黨表示，祝賀川普和范斯競選成功，期待未來美國在川普領導下，持續與台灣緊密合作，促進雙邊經濟發展，維護亞太區域和平穩定。

美國總統大選仍在進行投開票，不過各大媒體稍早指出，川普（Donald Trump）已經奪下擁有19張選舉人票的賓州，即將超過當選所需的270張門檻。川普稍早也發表勝選談話，表示接下來將會是美國的「黃金年代」。

民眾黨透過中英文聲明指出，共和黨總統候選人川普以及副總統候選人范斯（JD Vance）甫於美國第47屆總統及副總統選舉勝出，民眾黨在此特表誠摯祝賀，同時也向民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和副總統候選人華茲（Tim Walz）表達最崇高敬意。

民眾黨指出，台灣與美國是堅定的盟友，有堅實的合作夥伴關係，期待未來美國在川普領導下，能持續與台灣緊密合作，促進雙邊經濟發展，維護亞太區域和平穩定。

民眾黨指出，將持續與美國行政、立法、智庫和學術等部門交流對話，建立更全面的雙邊關係，再次祝賀川普和范斯競選成功，祝福一切順利。（編輯：蘇龍麒）1131106