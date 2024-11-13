本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國民黨主席明年改選 郝龍斌：盧秀燕非常適當

2024/11/13 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北13日電）國民黨主席明年改選，前台北市長郝龍斌今天表示，台中市長盧秀燕是非常好的人選，任何對國民黨有責任，且目前孚眾望的人願意帶領國民黨都是好事，盧秀燕是適當的人選。

國民黨主席明年改選，外傳由於台中市長盧秀燕遲不表態，造成部分黨內人士憂慮，進而轉向力勸前立法院長王金平參選。

王金平今天舉行中道和平聯盟智庫成立大會暨第一次座談會。對於是否樂見台中市長盧秀燕參選國民黨主席，以及是否啟動「護燕計畫」，王金平笑說，「想太多了啦。」。

他指出，他沒有請教過盧秀燕的意願，盧秀燕也沒有告訴他是否要選，從來沒有。他跟盧秀燕有幾次長談，但都一樣，他不問盧秀燕，盧秀燕也沒有直接告訴他。

郝龍斌會前接受媒體聯訪，對於是否支持盧秀燕參選黨主席，他表示，盧秀燕是非常好的人選。任何對國民黨有責任，且目前孚眾望的人願意帶領國民黨都是好事，盧秀燕是適當的人選。

對於朱立倫想爭取連任，郝龍斌則說，將來透過黨內民主機制，大家來公平競爭，讓所有的黨員做選擇。（編輯：蘇龍麒）1131113

#王金平
#台中市
#郝龍斌
#朱立倫
#國民黨
#盧秀燕
盧秀燕
台中11/18起停水36小時 市府：若遇颱風協調取消台中捷運藍線基本設計獲核定 市府編開工經費88億
郝龍斌
不倒騎士千里環台 謝永國帶癌亡妻子照片拚全程郝龍斌不出席台智光專案小組 秦慧珠：尊重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：