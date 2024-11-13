國民黨主席明年改選 郝龍斌：盧秀燕非常適當

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（中央社記者王承中台北13日電）國民黨主席明年改選，前台北市長郝龍斌今天表示，台中市長盧秀燕是非常好的人選，任何對國民黨有責任，且目前孚眾望的人願意帶領國民黨都是好事，盧秀燕是適當的人選。

國民黨主席明年改選，外傳由於台中市長盧秀燕遲不表態，造成部分黨內人士憂慮，進而轉向力勸前立法院長王金平參選。

王金平今天舉行中道和平聯盟智庫成立大會暨第一次座談會。對於是否樂見台中市長盧秀燕參選國民黨主席，以及是否啟動「護燕計畫」，王金平笑說，「想太多了啦。」。

他指出，他沒有請教過盧秀燕的意願，盧秀燕也沒有告訴他是否要選，從來沒有。他跟盧秀燕有幾次長談，但都一樣，他不問盧秀燕，盧秀燕也沒有直接告訴他。

郝龍斌會前接受媒體聯訪，對於是否支持盧秀燕參選黨主席，他表示，盧秀燕是非常好的人選。任何對國民黨有責任，且目前孚眾望的人願意帶領國民黨都是好事，盧秀燕是適當的人選。

對於朱立倫想爭取連任，郝龍斌則說，將來透過黨內民主機制，大家來公平競爭，讓所有的黨員做選擇。（編輯：蘇龍麒）1131113