卓榮泰：疑美論是不存在也不應該被討論的議題

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（中央社記者陳俊華台北19日電）立委關注，川普當選美國總統後是否還有「疑美論」。行政院長卓榮泰今天說，理念相同國家應互相信賴，只有理念相對勢力才會用盡辦法造成內部矛盾，這是不存在、也不應該被討論的議題。

立法院會今天邀行政院長卓榮泰、主計總處主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，美國總統當選人川普提名參議員盧比歐擔任國務卿、聯邦眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問，顯然重視台灣的晶片、貿易成果。

卓榮泰說，台美關係日趨重要，在民主產業鏈中台灣有重要責任，在先進科技的製造是不可或缺的，更知道自己的責任所在；美國新政府人事陸續公布中，其中有好幾位對台灣都相當關心、對國際局勢也有相同理念，台美各方面合作要持續加強。

賴瑞隆表示，中國想取代美國作為全球領袖，從控制西藏、香港後，下一步是台灣。卓榮泰說，成為領袖要自然形成，強摘果實不會甜美，用武力威脅更不能得到世界共同體認，期待兩岸和平共榮、互相協助，但台灣在世界產業鏈中的生產力、經濟力不能被破壞。

至於是否還有「疑美論」問題，卓榮泰說，這是某些人或部分媒體透過不同解讀，造成出來不存在、不該被討論的議題；台灣跟世界上民主理念相同國家，不僅美國，還有日本、韓國、南向國家、歐洲國家等，都互相信賴，不能有互相懷疑，只有理念相對的勢力才會用盡辦法造成內部矛盾，不應該去討論這樣的議題。

卓榮泰表示，美國新政府人事有很多過去的好朋友、老朋友，成為民主純熟國家的基本國策方向，應該有長遠規劃，新總統上任當然會有政策上的調整，但作為民主夥伴國家共同的大家庭的召集力量，對美國來講還是舉足輕重的腳色。

卓榮泰說，台灣在印太地區也有舉足輕重角色，雖然國家大小、實力不同，但就世界地緣政治布局來看，每個重點都要有強而有力的支柱，台灣就是這個重點的支柱，對自己充滿信心，也願為國際社會負起責任。

另外，賴瑞隆問，兩岸部分，是否支持海基、海協兩會持續加強溝通。卓榮泰指出，由兩會進行所有接觸、會商，這是機制允許且必須的，對海基會董事長吳豐山寄予厚望，以吳豐山過去的國際觀念、實質了解、充沛人脈來處理事情，要有具體發展。

卓榮泰表示，台灣本於國家主權的需求、立場，願意做出更多努力，同時希望在國際場合上，得到中國平等的對待，在雙方平等、互惠下展開各種方式的對話，才是有機會的。（編輯：蘇龍麒）1131119