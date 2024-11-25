卓榮泰：讓運動成為新興產業 運動部將納現役選手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北25日電）台灣勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，代表團今晚返國。行政院長卓榮泰說，明天中午行政院會設午宴慰勞選手，都是比照奧運的最高規格；卓榮泰也談到，未來運動部的建置，會考量納入現役台灣英雄。

卓榮泰接受Yahoo TV「齊有此理」專訪，完整內容27日播出，Yahoo TV今天釋出部分內容。

卓榮泰提到，昨晚他也有看12強棒球賽，心情非常激動。

卓榮泰說，選手今天晚上凱旋歸國，總統賴清德已經下令F-16V伴飛，這是非常崇高榮耀，明天賴總統也將接見選手，明天下午會有英雄大遊行，明天中午行政院也會設午宴慰勞選手，都是比照奧運的最高規格。

對於網路上討論應稱呼「中華隊」或「台灣隊」，卓榮泰說，不管稱呼中華隊、中華台北、台灣隊，昨天大家都高興一片，這是最好的例子。

主持人追問，網路上有人叫「中華隊」，但另一部分的人覺得不高興，認為應該叫「台灣隊」。

卓榮泰說，這樣反而是給運動選手們壓力，大家應該開闊心胸，讓選手心情穩定，為爭取金牌努力。

從奧運到世界12強棒球賽，全民瘋運動，對於運動部籌設進度，卓榮泰表示，運動部的組織章程已經送到立法院，這是本會期以來，全社會最高的共識。外界的任何意見，都是讓運動部做得更好的契機，要成為全新的運動部。

卓榮泰說，運動產業一旦發展起來，不僅是全民參與運動、選手在國際拿到好成績，運動員、教練、企業都可以加入，成為一個新興產業。

他說，在運動部籌設過程中的諮詢委員會，都已納入運動選手，他們在委員會中提供意見，並熟悉行政運作；將來在運動部成立後，除了公務單位、學術單位，還有現役國手、教練，能指出最應該改善之處，他認為，「將來運動部整個構想當中，會有相當大的考量，納入一些現役的、大家熟悉的台灣英雄」。（編輯：翟思嘉）1131125