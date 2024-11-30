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賴總統將出訪南太友邦 中共26機艦船擾台

2024/11/30 10:02（11/30 10:30 更新）
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總統賴清德30日下午將啟程出訪南太平洋友邦，國防部表示，自29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機18架次。（圖取自中華民國國防部網頁mnd.gov.tw）
總統賴清德30日下午將啟程出訪南太平洋友邦，國防部表示，自29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機18架次。（圖取自中華民國國防部網頁mnd.gov.tw）
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（中央社記者吳書緯台北30日電）總統賴清德今天下午將啟程出訪南太平洋友邦，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機18架次，其中7架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦7艘及公務船1艘，總計中共26機艦船持續在台海周邊活動。

國防部也同步公布2枚中共空飄氣球活動，於昨天上午9時23分於基隆北方104浬、高度2萬1000呎偵獲1枚，之後於9時54分消失；隨後於昨天下午3時51分於基隆西北方62浬、高度1萬4000呎偵獲另1枚，之後於下午6時25分消失。

國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時32分至晚間8時11分，在台灣海峽中線空域偵獲中共16架次主戰機及無人機，其中5架次逾越中線。國軍另於昨天下午4時17分至晚間8時37分偵獲中共2架次輔戰機，逾越海峽中線延伸線進入西南空域。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：黃瑞弘）1131130

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