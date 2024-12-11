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花蓮震災戶馥邑京華案 內政部允助經費仍由縣府拆

2024/12/11 18:18
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（中央社記者高華謙台北11日電）花蓮馥邑京華社區大樓因0403地震受損，花蓮縣府爭取由中央專案協助拆除。內政部說，仍須請花蓮縣府依法強制拆除，針對縣府提報拆除費用，內政部已函復原則同意，金額約新台幣7000多萬元，待縣府修正計畫後由行政院核定。

位於花蓮市中和街的馥邑京華大樓共有6棟，經4月強震後被列為紅單戶，花蓮縣政府委託技師評估，認為僅1棟需要強制拆除，住戶認為6棟建物地下室相連，只拆1棟會影響結構，經爭取行政院允諾由國土署列專案處理。

內政部今天透過新聞稿表示，為協助花蓮縣政府，專案委託全國建築師公會針對馥邑京華社區尚未拆除的危險建築物進行整體評估，鑑定報告已交縣府，並仍請縣府依權責認定後依法強制拆除；針對相關提報拆除經費，中央將予以協助，並請縣府依補充意見修正後，內政部將儘速轉陳行政院核定計畫。

內政部表示，為協助馥邑京華社區等12處經張貼紅色危險標誌且強制拆除住宅復原重建，內政部已擬定「0403花蓮震災復原自用住宅重建補助方案」，並經行政院核定。

內政部說，後續將持續與花蓮縣政府針對各項震災復原重建議題深入溝通，期盼透過中央與地方合作，加速推動0403花蓮震災復原重建方案，落實對災民照顧。（編輯：翟思嘉）1131211

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