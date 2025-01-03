花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村接連遇天災 2/7終止營運

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（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷溫泉渡假村，以森林、瀑布及溫泉為特色，受0403地震及颱風影響，去年8月起暫停住宿，僅提供步道及泡湯，今天宣布將於2月7日終止營運。

富源國家森林遊樂區自2004年由林業保育署依促進民間參與公共建設法，與蝴蝶谷公司簽定委託興建營運契約，20年來權利金收入超過新台幣5000萬元，提供在地超過60人次就業機會。

受到去年0403強震及連續颱風侵襲，園區環山環溪步道及自然景觀嚴重受損、遊客銳減，蝴蝶谷溫泉渡假村去年8月起暫時停業，僅提供泡湯及步道區域。

經林業及自然保育署花蓮分署統計，富源國家森林遊樂區往年都有8萬人次入園，去年統計至11月不到4萬人次，地震後渡假村住房率跌8成，營運陷入考驗。

林業及自然保育署花蓮分署今天指出，經與蝴蝶谷公司多次協商，公司評估後表示，無法短期維持營運，因此決定終止，蝴蝶谷溫泉渡假村將於2月7日停止營運，入園及泡湯服務維持至2月4日。

花蓮分署提醒，持有蝴蝶谷溫泉渡假村住宿券、餐券或泡湯券的消費者，務必於今年2月7日前，依業者公告辦理退費。

花蓮分署表示，未來將投入富源國家森林遊樂區整修工作，修復完成後再尋求最適宜的經營模式，朝兼具生態保育與森林遊憩功能的景點。（編輯：謝雅竹）1140103