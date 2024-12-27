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柯文哲交保後赴新竹探病父 邱臣遠籲外界給空間

2024/12/27 18:32（12/27 18:56 更新）
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前台北市長柯文哲（前左2）27日下午驅車前往新竹市，探望住院中的父親，抵達時未回應媒體提問。一旁的新竹市代理市長邱臣遠（前左）呼籲外界，讓柯文哲與家人好好團聚。中央社 113年12月27日
前台北市長柯文哲（前左2）27日下午驅車前往新竹市，探望住院中的父親，抵達時未回應媒體提問。一旁的新竹市代理市長邱臣遠（前左）呼籲外界，讓柯文哲與家人好好團聚。中央社 113年12月27日
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（中央社記者郭宣彣、管瑞平新竹市27日電）前台北市長柯文哲今天約中午交保返家，下午到新竹市探望住院中的父親柯承發，未回答媒體提問；到場陪同的新竹市代理市長邱臣遠呼籲外界，讓柯文哲與家人好好團聚。

邱臣遠表示，希望柯文哲回家能好好休息、陪伴家人，也呼籲外界多給柯家人一點空間，讓他們好好團聚，他也會持續表達關心。

台灣台北地方檢察署審理京華城案、政治獻金案等，昨天依貪污罪等起訴柯文哲，台灣台北地方法院凌晨裁定柯文哲新台幣3000萬元交保，限制出境、出海、住居。

柯文哲傍晚5時許抵達國立台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院探望柯承發，邱臣遠及台灣民眾黨籍新竹市議員李國璋到場陪同。

柯文哲從下車到步入院內，全程不發一語。

李國璋稍早受訪時表示，目前柯承發基本溝通應該還可以，柯文哲母親也在病房內等待。

至於柯承發是否知道柯文哲被起訴，李國璋說，不知道，「不好去問這老人家這些事」；媒體追問這些日子柯文哲母親心情，李國璋表示，大家設想一下，「該有的心情就是這樣吧」。（編輯：李明宗）1131227

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