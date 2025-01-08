傅崐萁：1/21會期結束前 一定把總預算案審查完

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（中央社記者范正祥台北8日電）114年度中央政府總預算案歲入編列新台幣3兆1534億元，歲出編列3兆1325億元，已於113年8月30日由行政院送請立法院審議中。國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天表示，國民黨立場非常清楚，必須在會期結束、1月21日之前，一定要把中央政府總預算案審查完畢。

傅崐萁率國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，於國民黨團記者室召開「時事回應」記者會。本身也是國民黨政策會執行長的傅崐萁說，國民黨在此清楚向全民報告，非常負責任的說，在立法院這會期結束以前，「我們一定要把所有的總預算審查完畢」，不管加班加到多晚，一定都要把這工作完成。

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記者會上，傅崐萁並稱，絕對不讓民進黨有任何用杯葛議事的方式，造成總預算案沒有辦法如期完成。

談及包括114年度中央政府總預算案在內的審議，傅崐萁說，國民黨再次宣示，接受人民的託付，一定會把這些任務徹底完成，而且做好所有把關和監督的工作。（編輯：蘇龍麒）1140108