國民黨拒邀報告覆議案 卓榮泰11時30分開記者會說明

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（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院2日針對立法院日前三讀修正通過憲法訴訟法部分條文提出覆議，不過，國民黨立院黨團不願意邀請行政院長卓榮泰就覆議至立法院報告。卓榮泰今天與副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫等人，一同在行政院舉行記者會說明覆議理由。

影片來源：行政院開麥啦-2

對於立法院國民黨團不願邀請卓榮泰赴立院報告覆議案，行政院發言人李慧芝昨天曾說，行政院提出覆議的理由，是因為新法生效後，憲法法庭恐將無法運作，並將影響到人民以及行政院解決爭議的救濟管道，這也是行政院認為新法的適用將造成窒礙難行的原因，行政院很遺憾無法到立法院詳細說明，也失去進一步對話與溝通的空間。

行政院今天上午通知，卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫、李慧芝與行政院政務委員林明昕將在11時30分出席說明「憲法訴訟法」修正的覆議案。（編輯：楊凱翔）1140109