外交部：跨國求職詐騙型態改變 轉往緬甸園區案件增

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）27歲火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節搭機到泰國後遭騙至緬甸詐騙園區，在台泰警方合作下，今天搭機返台。外交部表示，近來跨國求職詐騙型態改變，受害者由他國轉往緬甸詐騙園區的案件數量增加，務必提高警覺。

27歲火舞表演者謝岳鵬去年12月25日搭機赴泰國後失聯，警方調查，謝岳鵬家人發現謝岳鵬最後網路定位在緬甸，且要數萬美元贖金。在駐泰國代表處、警政署刑事局和移民署駐泰警官以及台灣國際反詐騙協會奔走，以及和泰國觀光警察總局合作下，謝岳鵬今天凌晨抵達曼谷，並搭乘早上的班機返回台灣。

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外交部亞太司副司長許書智上午在例行記者會後指出，近來跨國求職詐騙型態改變，受害者由柬埔寨轉往緬甸詐騙園區的案件數量增加，外交部呼籲民眾，務必提高警覺，外交部將持續配合內政部警政署及移民署等相關單位，共同應處海外詐騙案，並擴大宣導。

根據外交部自2022年統計，截至2025年1月10日接獲2000餘例通報個案，共計1533名遭詐騙民眾已脫困返國，其中有746人柬埔寨返國、泰國371人、緬甸365人及寮國49人。（編輯：張若瑤）1140114