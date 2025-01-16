藍委質疑冷氣團圖卡提案刪預算 劉世芳：毫無幽默感

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（中央社記者高華謙台北16日電）國民黨立委廖先翔質疑內政部在社群發出「進擊的巨人」角色藍白圖卡奇醜無比，是在嘲笑在野黨社會運動，因此提案全數刪除內政部媒體政策及業務宣導費。內政部長劉世芳今天說，她也覺得圖卡滿醜的，但要因此刪預算是完全沒有幽默感、太誇張。

廖先翔日前在社群網站臉書（Facebook）質疑，內政部1月11日貼出一張提醒大家注意冷氣團的圖片，但用了毫無關係且涉及抄襲的「進擊的巨人」角色「奇行種巨人」，此巨人在動畫中沒有思考能力、整天在外面遊蕩，只會吃人跟破壞，並把膚色改成藍白混合的顏色，他質疑內政部逾越行政中立分際，甚至嘲笑在野黨的社會運動。

廖先翔提案內容指出，內政部做的圖除了奇醜無比，許多網友也表示此圖藍白顏色疑似醜化在野黨，有違行政中立，也有失內政部應有的高度及格局，因此提案全數減列114年度內政部「媒體政策及業務宣導費」編列預算新台幣1192萬5000元。

劉世芳今天在部務會報會後記者會表示，無法接受這個理由，她不知道小編是誰，「圖卡出來我也覺得滿醜的」，但至少很吸睛，圖卡內容只是溫馨提醒最近有大陸冷氣團來襲，請大家要穿保暖衣物而已。

劉世芳說，如果因為顏色區分就把媒體預算刪掉，她覺得太誇張、完全沒有幽默感，更不懂得這是有趣動漫，要改成彩色、紫色、綠色她都沒意見。

針對立委擬刪除2.3億元打詐宣傳預算。劉世芳說，她極其不以為然，尤其識詐重要執行機關就是警政署，如果只在同溫層宣傳反詐或防止詐騙，效果一定不大。

劉世芳表示，警政署發現高額財損被害者是41歲至60歲的退休、無業或家管類型女性，猜測這種大宗應是在菜市場、超市或美容院，警察平常應該較少接觸到這類對象，因此如果有好的文宣預算，他們會好好執行，也都照政府採購法進行，希望立委能了解警政署是在執行應做的事，與政治爭議沒有太大關係。

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此外，內政部部務會報今天安排警政署報告「高額財損案件分析與策進報告」。警政署會後表示，民國113年第4季被害人財損金額新台幣500萬元以上的高額財損詐欺案件共1677件，占總發生數的3.1%、損失金額211億6167萬餘元，占總財損金額的56.9%，其中又以「假投資詐騙」最為嚴重。

警政署說，剖析假投資詐騙案件被害人特徵，女性被害人821人，是男性被害人421人的2倍；女性且50歲以上被害人516人、約占4成；退休、家管及無業者394人、約占3成；警政署將加強查緝，也會持續透過數據分析掌握詐欺動態，提前識別高額財損被害人以降低財損，並透過升級打詐儀錶板、加強地方宣導、強化與金融機構合作等措施，全力阻斷詐騙鏈。（編輯：謝佳珍）1140116