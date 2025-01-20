陳駿季：經費遭刪影響運作 籲守護農民農村食安

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）農業部長陳駿季今天表示，經費遭大幅刪減，嚴重影響媒體宣傳、業務費及國內、外差旅費，將無法運作，農民團體已發聲抗議，呼籲立法院理性審查，守護農民、農村及食品安全。

行政院長卓榮泰上午在行政院舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算案」記者會，陳駿季會中表示，農業部經費用於農業基礎建設、生產、經營輔導及改善設施設備，透過政策支持農民福利制度，但遭大幅刪減後，已引發養豬、養雞等農民團體抗議，代表已嚴重影響農民權益，呼籲理性審查。

他說，嚴重影響部分包括媒體宣傳費用已遭刪60％，這2天農業部動植物防疫檢疫署、農村發展及水土保持署與農田水利署媒體宣傳預算也遭刪，影響邊境防疫宣傳。

陳駿季以非洲豬瘟防疫成功為例表示，就是靠媒體宣傳預算支持；風災時要宣導農民即時做好防災準備，及預警土石流、大規模崩塌，才能確保山區人民財產生命安全；這幾年農產成功輸銷國外高消費力市場，也仰賴預算支持，否則無法達成。

業務費部分，陳駿季說，刪減新台幣1億元並凍結2.7億元，且還在討論是否要把農業部行政工作費刪到剩1元，不知是否撤案。

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他說，業務費是機關命脈，維持基本運作，否則即使有經費支持農民，機關無法運作、業務無法執行，一樣影響農民福利申請案、查核。

至於國內、外旅費，陳駿季說，很多在野黨立法委員以為是出去玩，其實為維護國內、外農產品安全，仰賴經常性出國雙邊檢疫談判支撐，所有農業技術也是由試驗場、所人員下鄉輔導，才能讓農業持續升級，乃至於天災發生，都是在當天或隔天派員到產地勘災，全須差旅費支持。（編輯：李明宗）1140120