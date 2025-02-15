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罷免宜蘭立委陳俊宇提議書預計20日送中選會

2025/2/15 20:03（2/15 20:15 更新）
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民進黨宜蘭縣立委陳俊宇。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）公民團體「滿城封宇」聯盟指出，啟動罷免民進黨宜蘭縣立委陳俊宇迄今提議人數已逾4000人，預計20日將提議書送中選會。陳俊宇表示尊重，但希望公民理性看待他在立法院表現。

依據公職人員選舉罷免法規定，提議人人數應為原選舉區選舉人總數1%以上。根據中選會統計，民國113年宜蘭縣區域立委選舉，選舉人數為36萬5227人，因此至少要提出3653名符合規定的提議人名冊。

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「滿城封宇」聯盟今天表示，自公開啟動罷免行動迄今，提議人數逾4000人，預計20日北上中央選舉委員會送件。

陳俊宇對此指出，尊重公民自主發起的罷免行動，但希望公民能更理性地看待他在立法院表現及為宜蘭縣爭取建設與經費的努力。民主社會應以理性對話為基礎，期盼這次事件能成為社會溝通契機，讓台灣的公民社會朝向更成熟與進步方向發展。（編輯：戴光育）1140215

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#立法院
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