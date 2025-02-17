談宜蘭縣長人選 朱立倫：一定會推出最強候選人

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）國民黨主席朱立倫今天出席宜蘭縣黨部新春團拜，被問到下屆宜蘭縣長人選，朱立倫表示，國民黨在宜蘭絕對是團結的，一定會推出最強候選人。

國民黨宜蘭縣黨部舉辦新春團拜，及國民黨立委吳宗憲服務處揭幕，朱立倫出席接受媒體聯訪時，宜蘭縣議會議長張勝德及吳宗憲陪同在身旁。朱立倫說，國民黨一定會團結一致，保住在宜蘭的政權，他也要求張勝德勤跑基層，在宜蘭各地獲得支持，相信吳宗憲成立服務處也會獲得大家肯定。

朱立倫表示，國民黨在宜蘭縣長最佳人選，就是由宜蘭所有民眾選出最適當的候選人，他也相信國民黨在宜蘭絕對是團結的，在國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌協調下，一定會推出最強的候選人。

朱立倫說，張勝德在基層的努力，也會獲得吳宗憲在中央的全力協助，而吳宗憲也希望結合國民黨立法院黨團，對宜蘭做出最大服務和支持。

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張勝德表示，國民黨在宜蘭都是優秀選手，他目前希望把基層（服務）做好，該做的工作先做到完整，其他部分再由中央做決定，請大家不要過度解讀。

被問到是否朝向參選縣長目標努力，吳宗憲表示，他的個性不會排斥任何事情，但現階段把自己當成是宜蘭在地選出的立委，對於地方服務或建設，他都會努力去做。（編輯：方沛清）1140217