下屆台東縣長選舉 吳秀華和陳瑩先禮後兵

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）下屆台東縣長選舉藍綠選將已浮出檯面，昨晚國民黨吳秀華和民進黨陳瑩在餐敘碰面，兩人握手同意會良性競爭；吳秀華希望未來選戰火花是小的，陳瑩則盼望是熱鬧、快樂的大火花。

兼任民進黨主席的總統賴清德，26日在中常會指示黨籍不分區立委莊瑞雄全力經營台東，台東是藍天變綠地的指標。

之後莊瑞雄接受媒體訪問時表示，確實幫賴清德找到最強母雞就是陳瑩，支持者非常振奮，陳瑩也非常努力經營提出台東擘劃願景；陳瑩稍後也感謝莊瑞雄，是「雄讚」的桶箍。

賴清德的一席話，讓下屆台東縣長選舉民進黨布局提前亮牌，國民黨也跟著應戰。

昨天晚上在台東一場餐敘活動，積極投入參選布局的國民黨台東縣黨部主委、台東縣議會議長吳秀華和民進黨籍平地原住民立委陳瑩皆出席。兩人同台時開心地互相握手、擁抱，引起現場一陣騷動。

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昨晚媒體問到未來如何打縣長選戰，陳瑩說「各自努力，民眾選擇自己心裡最愛的人」；吳秀華也同意，「各自努力，今天先禮後兵」，她希望未來的選戰擦出的火花是小小的，不會很大，相信未來的選舉她和陳瑩會保持良性競爭，因為都希望台東好，這麼多年來她很了解地方的發展和需求，會把這些變成政見，提出最棒政策。

陳瑩也同意是良性競爭。不過她說，選舉就是要有大火花，是要那種熱熱鬧鬧的火花，這是她20年來的選舉理念，讓選舉變成很快樂，因為平原選區涵蓋整個台灣，透過四處接觸民眾，從這個過程知道大家的訴求，及生活狀況和意見，做成紀錄、成為政見，讓大家美夢成真。（編輯：陳政偉）1140228