加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／228事件78週年中樞紀念儀式 賴總統出席
首頁 / 政治

下屆台東縣長選舉 吳秀華和陳瑩先禮後兵

2025/2/28 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣28日電）下屆台東縣長選舉藍綠選將已浮出檯面，昨晚國民黨吳秀華和民進黨陳瑩在餐敘碰面，兩人握手同意會良性競爭；吳秀華希望未來選戰火花是小的，陳瑩則盼望是熱鬧、快樂的大火花。

兼任民進黨主席的總統賴清德，26日在中常會指示黨籍不分區立委莊瑞雄全力經營台東，台東是藍天變綠地的指標。

之後莊瑞雄接受媒體訪問時表示，確實幫賴清德找到最強母雞就是陳瑩，支持者非常振奮，陳瑩也非常努力經營提出台東擘劃願景；陳瑩稍後也感謝莊瑞雄，是「雄讚」的桶箍。

賴清德的一席話，讓下屆台東縣長選舉民進黨布局提前亮牌，國民黨也跟著應戰。

昨天晚上在台東一場餐敘活動，積極投入參選布局的國民黨台東縣黨部主委、台東縣議會議長吳秀華和民進黨籍平地原住民立委陳瑩皆出席。兩人同台時開心地互相握手、擁抱，引起現場一陣騷動。

google news透過 Google News追蹤中央社

昨晚媒體問到未來如何打縣長選戰，陳瑩說「各自努力，民眾選擇自己心裡最愛的人」；吳秀華也同意，「各自努力，今天先禮後兵」，她希望未來的選戰擦出的火花是小小的，不會很大，相信未來的選舉她和陳瑩會保持良性競爭，因為都希望台東好，這麼多年來她很了解地方的發展和需求，會把這些變成政見，提出最棒政策。

陳瑩也同意是良性競爭。不過她說，選舉就是要有大火花，是要那種熱熱鬧鬧的火花，這是她20年來的選舉理念，讓選舉變成很快樂，因為平原選區涵蓋整個台灣，透過四處接觸民眾，從這個過程知道大家的訴求，及生活狀況和意見，做成紀錄、成為政見，讓大家美夢成真。（編輯：陳政偉）1140228

陳瑩
下屆台東縣長選舉 有機會卑南族女兒與媳婦競爭台東連遭颱風侵襲國有耕地減租7成 8842戶農民受惠
吳秀華
醫師李晟令接生第1000名寶寶 台東馬偕贈金手鍊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

56
更多編輯台推薦新聞：