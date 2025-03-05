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傅崐萁2月赴港同團旅遊業者被拘捕 陸委會：留置至今

2025/3/5 19:56（3/5 22:08 更新）
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國民黨立法院黨團總召傅崐萁。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北5日電）國民黨立法院黨團總召傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚今年2月率團赴香港，其中一名團員入境時被拘捕。陸委會證實，確有此事，當事人被控涉及刑事案件，被留置迄今。

外交部長林佳龍今天揭露，傅崐萁2月率團赴香港參加旅展，其中一名團員、旅遊業者被拘捕，目前仍未被釋放。

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大陸委員會（陸委會）5日透過書面回應，在隨團花蓮縣政府赴香港參加旅展的花蓮旅遊業者中，確實有人在入境時遭到拘捕，留置至今。

陸委會表示，香港辦事處在接獲訊息後，已經即時提供相關必要協助，當事人被香港警方指控涉及刑事案件。案件正在香港司法程序中，陸委會將持續地關切，將最新訊息轉知家屬。（編輯：呂佳蓉）1140305

#陸委會
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#立法院
#花蓮縣政府
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