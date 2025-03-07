台積電擴大赴美投資 經長：關鍵技術一定留台灣
2025/3/7 10:37（3/7 10:51 更新）
（中央社記者王承中台北7日電）台積電擴大赴美投資，經濟部長郭智輝今天表示，台積電絕對不會變成美積電，關鍵技術一定會留在台灣，目前投審會還沒有收到相關案件，就企業策略來講，能夠到另一個掌握全球半導體市場投資是最好機會，這是非常棒的決策。
台積電將對美國再投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），台積電董事長魏哲家6日表示，擴大美國投資是為了滿足客戶需求，並非為了補貼，台積電只要求公平，不怕競爭。他也強調，美國投資計畫不會影響台灣投資，在台灣要蓋11條產線還是不夠，已請賴總統幫忙多找土地。
立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝在會前受訪表示，目前投審會還沒有收到台積電擴大對美投資的案件，但台積電的關鍵技術一定會留在台灣，美國會用台積電的技術，但台積電最新、最關鍵的技術一定是在台灣，由台灣優秀的工程師開發出來。
郭智輝指出，關鍵技術不是初來乍到的人就可以做出來，一定要有非常好經驗的人及有默契的團隊，他認為台積電絕對不會變成美積電。
針對台積電赴美蓋研發中心，郭智輝表示，昨天台積電表示，過去美國的是製程上的研發人員，這對台積電而言是致勝關鍵，如何讓生產線上的良率提升才是最重要。台積電到美國去要提升製程良率，一定要靠這批研發人員，並找當地優秀人才為台積電所用。
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對於是否有來自美方的壓力，郭智輝說，「當然沒有美方的壓力」，美方要對台灣進口晶片課100%關稅，這是美方的說法，廠商有自己的應對方式，而台積電擴大赴美投資是非常棒的布局。
針對台積電要在台灣再建11條生產線，郭智輝表示，土地夠，能源一直都是在滿足國內市場需求，水電的部分會再努力，但應該是能夠滿足需求。（編輯：林淑媛）1140307
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