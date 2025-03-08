民進黨政策宣講15日台中首發場 定調對抗混亂在野

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（中央社記者溫貴香台北8日電）罷免議題延燒，黨政人士今天表示，總統賴清德帶領的府、院、黨執政團隊將分進合擊，除持續採取必要的憲政程序救濟外，下週末擬啟動政策宣講會，擴大社會面溝通，訴求「穩健執政」對抗「混亂在野」。

黨政人士今天表示，社會對大罷免議題討論熱烈，但總統賴清德仍以國家領導者高度，穩健帶領國家前進，面對美國總統川普上任後的新變局，首先召開國安會議宣布將組成「全球半導體民主供應鏈」倡議，接續台積電宣布赴美投資，賴總統與台積電董事長魏哲家聯袂召開記者會後，獲得施振榮、蔡明忠等多位工商界領袖的正面回應，多數民眾也抱持支持態度。

黨政人士指出，農曆年前因藍白在國會惡意凍刪總預算，春節期間掀起一波連署聲浪，許多藍營立委的選區連署份數迅速達標；國民黨在春節後，急忙找青年軍或有黨籍背景的地方人士領銜提案反制，要罷免綠營立委，卻接連發生領銜人資格不符等事件。

黨政人士說，對於大罷免，民進黨一直維持罷免團體的公民主體性，以避免落入「當家鬧事」之嫌，但因為近期藍營的報復式罷免，民進黨改採「顧好立委、守護公民」做主軸，籌組律師團協助被「惡罷」的綠委，也維護公民團體在連署罷免的權利。

黨政人士以民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免提案為例說，經由黨部的律師團協助提告，已讓被冒名的領銜人表態不願繼續二階連署，顯見黨部的「法律戰」開始奏效。

面對國內外的變局，黨政人士指出，賴總統率領執政團隊以及府院黨，未來將在各自崗位分進合擊，對於行政團隊面對總預算被惡意凍刪，以及未來財劃法修法可能對中央執政造成的影響，除持續採取必要憲政程序救濟外，更將擴大社會面溝通，以獲得社會大眾認同整體政府未來施政方向藍圖。

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至於外傳黨中央15日將展開政策宣講會，黨政人士表示，向人民說明政策方向本身就是執政黨的工作，當然也不排除進行下鄉宣講等任何形式向人民說明。

據了解，民進黨中央黨部規劃3月15日啟動「人民是頭家政策說明會」，首發場從台中市出發，至於總共規畫幾場說明會，黨政人士表示，還在規劃中。（編輯：林克倫）1140308