捷克參議長維特齊：台灣捍衛民主安全要自立自強

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）捷克參議院議長維特齊近日對媒體表示，若俄羅斯輕易奪取烏克蘭領土而不受懲罰，將帶給中共啟示；他相信台灣人很早就意識到，若想捍衛民主、安全與獨立，首要之務就是自立自強，儘管台灣與美國的聯繫至關重要。

維特齊（Miloš Vystrčil）近日接受捷克媒體「PrahaIN.cz」專訪時提到，歐洲在安全與經濟上過度依賴美國與非民主國家，如今必須改變政策，強化自身防禦能力，他也提到台灣安全議題。

針對當前國際局勢，維特齊表示，讓極權國家占領鄰國的部分領土，卻不必為此付出任何代價，這是絕不可接受的。他強調，這將向世界傳遞一個信號，「任何極權政權若決定這麼做，都能占領他國領土，而我們將默許這個行為」。

維特齊表示，遺憾的是，目前無法確定美國在台灣國防議題上的立場如何。「可以肯定的是，如果俄羅斯能輕易奪取烏克蘭的部分領土而未受懲罰，那麼這對中國共產政權來說，將是一種啟示與鼓勵」。

他說，最近他還沒有與台灣代表討論當前局勢和氣氛。「但我相信，他們比我們更早意識到，如果他們想捍衛民主、安全和獨立，首要之務就是自立自強，儘管他們與美國的聯繫至關重要」。

此外，維特齊在訪談中直言，歐洲多年來在兩大領域形成依賴。首先，經濟上高度仰賴非民主國家如俄羅斯、中國的原物料與產品進口；其次，國防能力嚴重依賴美國，「我們曾單純地相信美國會永遠保護我們，因此未投入足夠資源建立自身的國防能力」。

維特齊坦言：「我們必須接受現實，並且誠實面對，承認我們為了自己的舒適，出賣部分獨立性。」

他表示，如果想要擺脫依賴，必須做好準備，以及付出時間與代價，「這意味著我們必須全面改變政策，更依靠自己」。

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維特齊表示，自由意味著責任，若希望確保自己的安全，那麼也應該幫助主權受侵略者威脅的國家，「這與我們的安全密切相關」。

維特齊指出，美國總統川普（Donald Trump）的政策轉變並不令人意外，因為早已預告政策，也明確表達將以此方式行事。「我們可以很失望，也可以當作警示與新的機會。我比較傾向於後者，將它視為一個挑戰與契機」。（編輯：唐聲揚）1140314