藍委提普發現金法制化 卓榮泰：政府財政失去彈性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北25日電）針對國民黨立委提案修正預算法，欲將普發現金法制化，行政院長卓榮泰今天受訪說，立法院用任何法案來侵犯行政權，就會違背憲法規定與精神，若以法律來固定（普發現金法制化），也會讓政府財政失去彈性，沒有因應能力。

立法院財政委員會24日初審通過預算法增訂第81條之1條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數120%，或超徵3000億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對上述相關議題表示，依照憲法的規定，編製預算是行政院的職責，立法院是審議預算，而立法院用任何法案來侵犯行政權時，就會違背憲法的規定與精神，在野黨屢次不尊重預算法，對行政院來說，行政權被侵犯。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰表示，在民眾的努力下，讓社會發展、商業活動熱絡，所有成果應該是全民共享，但相關途徑要經過合理規劃、詳細計算，不是用一個法律來將其固定化，這會讓政府的財政失去彈性、沒有因應能力，這絕非國家長遠發展之計。

卓榮泰說，政府會在實徵數超過預算數、歲計賸餘有所增加時，以衡平方式依照國家需要、社會發展及人民最該幫忙的部分，自然會在預算上展現，但不容許立法院用一個法律來定住，這樣會使政府寸步難行。（編輯：張均懋）1140325