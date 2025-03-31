空軍戰術總驗收順利落幕 戰技競賽下半年登場
2025/3/31 15:02（3/31 15:33 更新）
（中央社記者楊堯茹台北31日電）空軍上週舉行戰術總驗收，今年採上、下半年實施，今天公布紀實影片。空軍今天表示，27日進行「戰術驗收」驗證訓練成效，下半年則是「戰技競賽」登場。
為因應中共灰色地帶衝突威脅，國防部於17日至21日執行「立即備戰操演」，並預告海軍第一季執行聯合截擊作戰計畫演練，結合空軍戰術總驗收實施，以熟悉海空聯合作戰計畫作為暨指管運作程序。
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空軍官方臉書「中華民國空軍」上午發布影片，軍機進駐台東志航基地演訓，並指出今年戰術總驗收區分「戰術驗收」及「戰技競賽」，為強化應變作戰能力，上半年採「戰術驗收」模式驗證訓練成效，參演單位全力以赴，圓滿達成任務。
空軍下午回覆中央社提問表示，本次操演日期為3月27日，參演機型計3型主力戰機，包括IDF經國戰機、幻象2000戰機及F-16戰機，以及E-2K預警機、P-3C反潛機；並透露下半年還會舉行「戰技競賽」相關操演。（編輯：張良知）1140331
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